Israele è accusata di aver usato armi al fosforo bianco contro le forze dell'Onu l in Libano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un documento confidenziale visionato dal Financial Times riporta dodici incidenti nelle ultime settimane. Quindici peacekeeper sono stati feriti da sostanze sospette Wired.it - Israele è accusata di aver usato armi al fosforo bianco contro le forze dell'Onu l in Libano Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un documento confidenziale visionato dal Financial Times riporta dodici incidenti nelle ultime settimane. Quindici peacekeeper sono stati feriti da sostanze sospette

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele è accusata di aver usato armi al fosforo bianco contro le forze dell'Onu l in Libano - Un documento confidenziale visionato dal Financial Times riporta dodici incidenti nelle ultime settimane. Quindici peacekeeper sono stati feriti da sostanze sospette ... (wired.it)

Israele bombarda ancora Beirut: raid sulla conferenza stampa di Hezbollah. Blinken incontra Netanyahu a Gerusalemme - Il sud di Beirut continua a essere bersaglio dei bombardamenti israeliani. I media statali libanesi hanno dato notizia martedì di un attacco israeliano contro la zona meridionale di Beirut, durante un ... (ilfattoquotidiano.it)

Fosforo bianco contro l'Unifil? Un rapporto accusa Israele - AGI - Secondo un report riservato che descrive una dozzina di recenti incidenti in cui le IDF hanno attaccato truppe internazionali in Libano, l'esercito israeliano è entrato con la forza in una base ... (msn.com)