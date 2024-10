Incidente al bivio Mosella: tre auto coinvolte, traffico paralizzato lungo la statale 640 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Incidente stradale, con tre autovetture coinvolte, lungo la statale 640, all'altezza del bivio Mosella. traffico letteralmente paralizzato, anche perché i mezzi sono rimasti al centro della carreggiata, fino alla rotonda degli Scrittori. Almeno un paio di automobilisti sono rimasti leggermente Agrigentonotizie.it - Incidente al bivio Mosella: tre auto coinvolte, traffico paralizzato lungo la statale 640 Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)stradale, con trevetturela640, all'altezza delletteralmente, anche perché i mezzi sono rimasti al centro della carreggiata, fino alla rotonda degli Scrittori. Almeno un paio dimobilisti sono rimasti leggermente

Autostrada A1 : incidente a Calenzano. Lunghe code tra Firenze Impruneta e bivio con la Variante di Valico - Incidente nella tarda manttinata di oggi, 22 ottobre 2024, sull'autostrada A1 tra Firenze Impruneta e il bivio con la Variante di Valico L'articolo Autostrada A1: incidente a Calenzano. Lunghe code tra Firenze Impruneta e bivio con la Variante di ... (Firenzepost.it)

Incidente in A14 : lunghe code verso il bivio della A13 - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Attorno alle ore 13 di oggi, 9 ottobre, c’è stato un incidente sulla A14 nel tratto compreso tra Castel San Pietro e il bivio con la A13 Bologna-Padova, all’altezza del chilometro 15 in ... (Bolognatoday.it)

Parma e bivio A15 - incidente tra camion - furgone e un'auto : sei chilometri di coda e un ferito - Incidente stamattina in A1 fra Parma e il bivio con l'A15, con 6 chilometri di coda. L'incidente al chilometro 103 verso Milano, ha coinvolto un camion, un furgone e un'auto. Un ferito di media gravità. A chi viaggia verso Milano, Autostrade per ... (Parmatoday.it)