Incendio alla piattaforma ecologica di Pieve Emanuele: spazzatrice in fiamme (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pieve Emanuele (Milano), 23 ottobre 2024 – Un Incendio all'interno della piattaforma ecologica di via Sardegna ha tenuto col fiato sospeso i residenti della zona. Il rogo ha interessato un mezzo per la pulizia della strada, una spazzatrice che per cause ancora in fase di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco. L'Incendio è stato spento prontamente dai vigili del fuoco e fortunatamente non ci sono stati feriti; le cause sono ancora da accertare. La struttura resterà chiusa tutta la giornata e sarà nuovamente operativa nella giornata di domani 24 ottobre Ilgiorno.it - Incendio alla piattaforma ecologica di Pieve Emanuele: spazzatrice in fiamme Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Milano), 23 ottobre 2024 – Unall'interno delladi via Sardegna ha tenuto col fiato sospeso i residenti della zona. Il rogo ha interessato un mezzo per la pulizia della strada, unache per cause ancora in fase di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco. L'è stato spento prontamente dai vigili del fuoco e fortunatamente non ci sono stati feriti; le cause sono ancora da accertare. La struttura resterà chiusa tutta la giornata e sarà nuovamente operativa nella giornata di domani 24 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio alla piattaforma ecologica di Pieve Emanuele: spazzatrice in fiamme - Via Sardegna, attimi di apprensione tra i residenti della zona. La struttura resterà chiusa per tutta la giornata ... (ilgiorno.it)

Come arredare una casa in stile industrial chic: idee ecologiche per gli ambienti - Metallo, legno, cemento, mattoni, questi gli elementi essenziali per una casa in stile industrial chic. Arredi riciclati per un tocco originale. (architetturaecosostenibile.it)

Al Forum Retail Ecogentra, il nuovo tool che calcola e condivide la carbon footprint di aziende e filiere - Si presenta al più grande hub di networking tecnologico per la community del mondo del Retail Ecogentra, il nuovo servizio, sviluppato da GS1 Italy Servizi e GreenRouter, che calcola e condivide le em ... (informazione.it)