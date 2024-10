Iodonna.it - In una recente intervista, la celebre giornalista si è lanciata ancora una volta contro Meghan. Ma per Harry c'è ancora speranza

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aveva già definito i Sussex e la loro uscita da corte «un disastro». Ora, Tina Brown (70 anni), autrice di varie biografie royal, tra cui The Diana Chronicles (2007), rincara la dose. In un’concessa a The Ankler, popolare podcast americano dedicato a tutto ciò che fa tendenza a Hollywood e dintorni, lainglese non ha nascoto la sua delusione nei confronti diMarkle: «È perfetta nel commettere errori».