Il travertino che sparisce Cemento in via delle Stelle | Sono lavori inaccettabili

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parte il restyling in viama la cittadinanza sembra avere qualcosa da dire. "Da quanto constatato desidero manifestareperplessità nella speranza di essere smentito" scrive Guido Biondi. "L’intervento di riqualificazione di Via(Rrete li Mierghie) eRue limitrofe, uno dei luoghi più iconici del centro storico di Ascoli, definito inizialmente di ’tipo conservativo’ si sta rivelando tutt’altro che tale. Il lavoro di rifacimento della pavimentazionerue si è di fatto concretizzato in un vistoso intervento di cementificazione dei ciotoli riposizionati in modo ’lasco’ e sigillati tra loro con il banale metodo della ’boiaccatura’.