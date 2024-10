Ilfoglio.it - Il regista

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Spesso affascinato dal cinema come macchina affabulatoria, capace, al pari se non più della scrittura stessa, di irretire fino a ipnotizzare, Daniel Kehlmann ha deciso stavolta di utilizzarlo per addentrarsi nei recessi più oscuri e drammatici della storia del proprio paese, la Germania. Il protagonista del libro è infatti Georg Wilhelm Pabst, ilde “La via senza gioia”, “Lulù-Il vaso di Pandora” e della prima riduzione cinematografica de “L’opera da tre soldi” di Brecht, uno dei pochi, fra i grandi che negli anni Venti hanno portato la cinematografia tedesca a essere la più innovativa del mondo, a decidere, dopo esserne andato via, di tornare e di vivere sotto il nazismo. Una scelta enigmatica perché non comporta alcuna adesione retroattiva, quindi ancora più spiazzante.