Il pattinaggio artistico a rotelle non sarà ai World Games 2025. Spazio al freestyle (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 2025 sarà l'anno della dodicesima edizione dei World Games, rassegna considerata come "L'Olimpiade degli sport non olimpici", patrocinata non a caso dal CIO. Si tratta di una competizione generalmente a cadenza triennale o quinquennale particolarmente sentita in Italia, specie dagli amanti del pattinaggio artistico a rotelle. Nel corso degli anni infatti i nostri ragazzi hanno sempre ben figurato, contribuendo a conquistare medaglie molto pesanti per il medagliere. Purtroppo però, in vista della prossima edizione prevista in Cina, nello specifico a Chengdu, le otto ruote del quad non saranno presenti. Consultando il sito ufficiale della manifestazione si nota infatti l'assenza della disciplina tra gli sport raggruppati sotto la classica dicitura "Roller Sport" (Artistic And Dance Sports, Trend Sport).

