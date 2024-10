Ilrestodelcarlino.it - Il museo di Tonino Guerra a Santarcangelo pronto a riaprire dopo quattro anni di stop

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È chiuso da. Ma nel giro di alcuni mesi ildedicato ariaprirà finalmente i battenti. Quando? Il Comune sperava che la riapertura potesse avvenire già a dicembre, in occasione della nuova edizione del festival cinematografico I luoghi dell’anima. Ma ancora, fanno capire dal municipio, è presto per sbilanciarsi sulle date. Quello che è certo è che il(allestito presso l’ex Monte di Pietà, in via Costa) riaprirà al pubblico. Negli ultimi mesi sono stati effettuati controlli e verifiche sulla struttura, chiusa a seguito di alcuni problemi di infiltrazioni. L’amministrazione nel frattempo ha rinnovato la concessione del palazzo, in comodato d’uso gratuito, alla società che gestisce il. Sarà la società stessa a occuparsi dei lavori di manutenzione della struttura, in accordo con l’amministrazione.