Il duo Vernet-Meckler in cattedrale per il Festival Organistico Internazionale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il sesto e conclusivo appuntamento della ricca edizione 2024 del “cittadino” avrà luogo venerdì 25 ottobre alle 21 incon un concerto a 4 mani, all’insegna di rare partiture barocche e cangianti trascrizioni sinfoniche. Protagonisti della serata sono il duo francese composto da Olivier, titolare delladel Principato di Monaco, e Cédric, autore d’importanti studi scientifici in ambito musicale. In programma brani a due organi e a quattro mani di J.S.Bach, suo figlio Johann Christian, Paul Dukas (l’Apprendista Stregone) e Maurice Ravel (Boléro), utilizzando entrambi i magnifici organi custoditi in Duomo, lo storico Felice Bossi del 1842 e il sinfonico Pietro Corna del 2010. L’ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione.