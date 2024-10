I calciatori della Savignanese tornano in campo trent’anni dopo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Savignano sul Rubicone presso l’osteria Sottomarinogiallo si sono ritrovati, 30 anni dopo, 27 calciatori, tecnici e dirigenti che giocarono nella Savignanese nel campionato di Eccellenza dal 1990 al 1993. Fra i presenti applauditissimo il diplomatico Augusto Massari, 53 anni, originario di Gatteo che dal 22 ottobre 2022 è consigliere diplomatico del Ministro della giustizia Carlo Nordio. Alla reunion c’erano: i calciatori Massimo Traversa, Matteo Merloni, Andrea Baraghini, Thomas Ciaranfi, Gabriele Frani, Augusto Massari, Fabrizio Ceccarelli, Dante Neri, Roberto Stella, Fabrizio Foca, Gianni Sarpieri, Giancarlo Pesce, Peter Pandolfini, Marcello Frani, Massimo Garelli, Matteo Abbondanza, Luca Lombardi e Giancarlo Succi, l’allenatore Levive Giunchi, il presidente Vitaliano Guidi e il medico Tullio Valerio Mazza. Ilrestodelcarlino.it - I calciatori della Savignanese tornano in campo trent’anni dopo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Savignano sul Rubicone presso l’osteria Sottomarinogiallo si sono ritrovati, 30 anni, 27, tecnici e dirigenti che giocarono nellanel campionato di Eccellenza dal 1990 al 1993. Fra i presenti applauditissimo il diplomatico Augusto Massari, 53 anni, originario di Gatteo che dal 22 ottobre 2022 è consigliere diplomatico del Ministrogiustizia Carlo Nordio. Alla reunion c’erano: iMassimo Traversa, Matteo Merloni, Andrea Baraghini, Thomas Ciaranfi, Gabriele Frani, Augusto Massari, Fabrizio Ceccarelli, Dante Neri, Roberto Stella, Fabrizio Foca, Gianni Sarpieri, Giancarlo Pesce, Peter Pandolfini, Marcello Frani, Massimo Garelli, Matteo Abbondanza, Luca Lombardi e Giancarlo Succi, l’allenatore Levive Giunchi, il presidente Vitaliano Guidi e il medico Tullio Valerio Mazza.

