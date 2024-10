Ilfattoquotidiano.it - “Harvey Weinstein ha un raro tumore al midollo osseo”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha una leucemia mieloide cronica, una rara forma di cancro del. L’ex produttore cinematografico, ricordiamo, è stato al centro dello scandalo #MetToo con le accuse di violenza sessuale che hanno scosso Hollywood e ora, a 72 anni, si trova in una prigione di New York per scontare una condanna a 16 anni per stupro. La notizia, riportata da NBC News e ABC News, arriva dopo mesi di segnali preoccupanti sulla salute di: il mese scorso ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore d’urgenza e nella sua ultima udienza in tribunale era apparso pallido e fragile.