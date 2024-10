“Guarda come una donna”: presentato alla Regione il libro di Emerita Cretella e Michela Nacca (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – presentato ieri pomeriggio nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati il volume “Guarda come una donna. Storia nelle storie” (Armando Editore). Ad introdurre l’incontro è stata Serena Spinelli, mentre gli interventi sono stati quelli delle curatrici e autrici Emerita Cretella e Michela Nacca. Il primo a prendere parola per portare il saluto della casa editrice è stato Andrea Jacometti, amministratore delegato di Armando Editore: “Quest’anno ricorrono i 75 anni della fondazione della nostra casa editrice – sono state le sue parole -. Nata nel 1949, la Armando Editore ha sempre trattato con interesse il mondo delle donne e, in questo contesto, il libro presentato oggi ha una forte rilevanza. Lanazione.it - “Guarda come una donna”: presentato alla Regione il libro di Emerita Cretella e Michela Nacca Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 –ieri pomeriggio nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati il volume “una. Storia nelle storie” (Armando Editore). Ad introdurre l’incontro è stata Serena Spinelli, mentre gli interventi sono stati quelli delle curatrici e autrici. Il primo a prendere parola per portare il saluto della casa editrice è stato Andrea Jatti, amministratore delegato di Armando Editore: “Quest’anno ricorrono i 75 anni della fondazione della nostra casa editrice – sono state le sue parole -. Nata nel 1949, la Armando Editore ha sempre trattato con interesse il mondo delle donne e, in questo contesto, iloggi ha una forte rilevanza.

