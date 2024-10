Figc ufficializzati i neo allenatori UEFA B | spicca il nome di Bonucci

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Settore Tecnico dellaha comunicato i nuoviB, che hanno superato gli esami finali del corso ‘Speciale Combinato Licenze C e D’, organizzato in collaborazione con l’AIC. Dopo 152 ore di lezione e la prova finale, i neohanno acquisito una qualifica che permetterà loro di essere tesserati come collaboratori tecnici in Serie A e B e comein seconda in Serie C, oltre alla possibilità di guidare tutte le prime squadre fino alla Serie D inclusa. “Alla luce degli esami finali, i migliori del corso sono risultati essere Eleonora Petralia, Lorenzo Staiti e Daniel Ciofani. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare da Matteo Ciofani (fratello di Daniel) e da Davide Di Gennaro” si legge. Tra i neoB, invece,ildi Leonardo