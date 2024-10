Entra in casa, picchia un 70enne e lo costringe a prelevare dal bancomat… Arrestata 25enne pontina (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Custodia Cautelare per una 25enne Accusata di Furto, Lesioni ed Estorsione I Carabinieri della Stazione di Lenola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 25 anni, già nota alle forze dell’ordine per reati di furto, lesioni ed estorsione. La giovane è accusata di aver aggredito un anziano di 70 anni, derubandolo e costringendolo a prelevare denaro da un bancomat. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno permesso di ricostruire i fatti avvenuti nella notte del 13 giugno. Aggressione e Rapina: La Dinamica dei Fatti Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna ha forzato il portone d’ingresso dell’abitazione dell’anziano e lo ha raggiunto nella camera da letto. Qui, dopo averlo colpito con pugni e schiaffi, si è impossessata di circa 1. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Custodia Cautelare per unaAccusata di Furto, Lesioni ed Estorsione I Carabinieri della Stazione di Lenola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 25 anni, già nota alle forze dell’ordine per reati di furto, lesioni ed estorsione. La giovane è accusata di aver aggredito un anziano di 70 anni, derubandolo endolo adenaro da un bancomat. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno permesso di ricostruire i fatti avvenuti nella notte del 13 giugno. Aggressione e Rapina: La Dinamica dei Fatti Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna ha forzato il portone d’ingresso dell’abitazione dell’anziano e lo ha raggiunto nella camera da letto. Qui, dopo averlo colpito con pugni e schiaffi, si è impossessata di circa 1.

