Echi dal passato le radio d' epoca al palazzo del Podestà

Sarà inaugurata sabato 26 ottobre, alle ore 18, la mostra di radio d'epoca in palazzo del Podestà dal titolo evocativo "Echi dal passato". Per la prima volta a Montevarchi, un'esposizione con pezzi unici per viaggiare nel tempo e scoprire le innovazioni che hanno segnato oltre un secolo di storia

