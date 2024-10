Degrado e lastricato rotto in piazza Santa Maria in Gradi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alcuni giorni fa, ho letto un vostro articolo sulle condizioni in cui versano alcune zone della nostra città, a tal proposito vorrei aggiungere la situazione della pavimentazione di piazza Santa Maria in Gradi. Il lastricato è praticamente distrutto quindi con il rischio di potersi far male, poi Arezzonotizie.it - Degrado e lastricato rotto in piazza Santa Maria in Gradi Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alcuni giorni fa, ho letto un vostro articolo sulle condizioni in cui versano alcune zone della nostra città, a tal proposito vorrei aggiungere la situazione della pavimentazione diin. Ilè praticamente distrutto quindi con il rischio di potersi far male, poi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Degrado e lastricato rotto in piazza Santa Maria in Gradi - Alcuni giorni fa, ho letto un vostro articolo sulle condizioni in cui versano alcune zone della nostra città, a tal proposito vorrei aggiungere la situazione della pavimentazione di Piazza Santa Maria ... (arezzonotizie.it)

Decorazione pittorica genovese anche per le facciate isolate - 23/10/2024 - Le sempre più stringenti direttive comunitarie sul tema della riqualificazione energetica del costruito, per il nostro Paese, così ricco di contesti di pregio architettonico e paesaggisti ... (edilportale.com)

Miriam Leone allo Spazio Coming Soon e la proiezione del doc I Quindici, la storia di rinascita dei mastri birrai messinesi - La serie Miss Fallaci è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Le attività stampa in presenza di Miriam Leone hanno avuto luogo allo Spazio Coming Soon dove, oggi 22 ottbre, sarà ... (comingsoon.it)