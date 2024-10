Sport.quotidiano.net - Defrel "Qui per la passione di questa città"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Modena lo attende, Sassuolo lo ha apprezzato negli anni più belli. In neroverde 208 presenze, l’emozione dell’Europa League. Il passato non può dimenticarlo, Gregoire. Il derby di sabato non lo vedrà (quasi certamente) protagonista, rientrerà in gruppo proprio in questi giorni e sarà a disposizione di Bisoli a breve, ma per rivederlo nelle sue migliori vesti servirà attendere ancora. Nel frattempo, per storia e attualità, quella di sabato sarà anche la sua partita. Per la prima volta dal suo arrivo in canarino, l’attaccante si è raccontato ai giovani della ’cantera’ del Modena durante l’ultima puntata di ’Futuro Gialloblù’, su Trc: "Perché Modena? Quando ero a Sassuolo – dice – abitavo a Modena e mi accorgevo dell’aria che tirava intorno allaper il calcio.