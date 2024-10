Lettera43.it - Damiano David al Tonight Show di Jimmy Fallon: il video della performance

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha fatto il suo debutto da solista in un lateamericano. Ospite disu Nbc, dove era già stato con i Maneskin, ha interpretato dal vivo Silverlines, primo brano del suo nuovo progetto parallelo alla rockband romana. Prodotto da Labrinth, presenta secondo lo stesso artista «un livello di vulnerabilità e di onestà» mai raggiunta prima d’ora oltre che la possibilità di mostrare al mondo e ai suoi fan un lato inedito del suo animo e del suo estro musicale. Il brano è disponibile in streaming dal 27 settembre, anche in versione orchestrale. Venerdì 25 ottobre inoltre uscirà il secondo singolo di, Born with a Broken Heart, di cui è stata rilasciata una breve anteprima su Instagram. Da, l’artista è giunto in compagniafidanzata Dove Cameron, attrice e cantante americana salita alla ribalta con la saga Disney Descendants.