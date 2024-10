Colloquio Mattarella-Meloni chiarimento al Quirinale sui nodi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – Un breve, una mezz’ora, al termine del Consiglio supremo di difesa. Il tempo per un ‘’ tra il presidente della Repubblica Sergioe la presidente del Consiglio Giorgia, dopo qualche tensione sull’asse-Palazzo Chigi negli ultimi giorni. Un incontro faccia a faccia che non si verificava da un pò e di cui è stata data notizia forse anche per dare il senso di una rinnovata linea di comunicazione tra i due. Sui contenuti dell’incontro c’è, naturalmente, stretto riserbo, ma è facile ipotizzare che al centro ci sia stata la situazione politica, gli atti e i provvedimenti aperti da qua alla fine dell’anno. Fondamentale sbloccare la nomina di un membro della Corte costituzionale per, che appena due giorni fa aveva invitato le forze politiche a “esercitare capacità di mediazione e di sintesi”.