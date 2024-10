Ilfattoquotidiano.it - Circolazione interrotta sulla Metro B di Roma: “Saltata elettricità, è colpa del maltempo”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LaB/B1 diè rimasta chiusa per un’ora nel pomeriggio a causa della mancanza di alimentazione. Alla base dei problemi ci sarebbero le cattive condizioni di meteo che hanno interrotto la fornitura die, di conseguenza, la. I tecnici stanno intervenendo per riverificare le protezioni elettriche intervenute e ripristinare la, comunica l’Atac. Dopo circa un’ora i vagoni hanno ripreso a circolare lungo le tratte Castro Pretorio-Rebibbia e in tutta la B1, mentre laCastro Pretorio-Laurentina è ancora sostituita da bus. L'articoloB di: “, èdel” proviene da Il Fatto Quotidiano.