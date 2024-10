Champions League, oggi Young Boys-Inter +8: partite e diretta TV (Di mercoledì 23 ottobre 2024) oggi in Champions League è in programma Young Boys-Inter, ma la terza giornata della fase campionato è cominciata già ieri. E lo ha fatto alle 18.45 già con un’italiana, il Milan ha vinto al Meazza contro il Club Brugge, mentre in serata (alle 21) la Juventus e il Bologna hanno perso rispettivamente contro Stoccarda e Aston Villa. Champions League diretta tv. Champions League – 3ª GIORNATA: partite e diretta TV Atalanta-Celtic mercoledì 23 ottobre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Brest-Bayer Leverkusen mercoledì 23 ottobre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 Young Boys-Inter mercoledì 23 ottobre ore 21.00 – diretta TV Amazon Prime Video Barcellona-Bayern Monaco mercoledì 23 ottobre ore 21.00 diretta TV Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in chiaro su TV8 Manchester City-Sparta Praga mercoledì 23 ottobre ore 21. Inter-news.it - Champions League, oggi Young Boys-Inter +8: partite e diretta TV Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)inè in programma, ma la terza giornata della fase campionato è cominciata già ieri. E lo ha fatto alle 18.45 già con un’italiana, il Milan ha vinto al Meazza contro il Club Brugge, mentre in serata (alle 21) la Juventus e il Bologna hanno perso rispettivamente contro Stoccarda e Aston Villa.tv.– 3ª GIORNATA:TV Atalanta-Celtic mercoledì 23 ottobre ore 18.45 –TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Brest-Bayer Leverkusen mercoledì 23 ottobre ore 18.45 –TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253mercoledì 23 ottobre ore 21.00 –TV Amazon Prime Video Barcellona-Bayern Monaco mercoledì 23 ottobre ore 21.00TV Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in chiaro su TV8 Manchester City-Sparta Praga mercoledì 23 ottobre ore 21.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Young Boys-Inter - Champions League : in diretta cronaca e risultato - Allenatore: Simone Inzaghi Segui Inter-News. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (LIVE Young Boys-Inter, Champions League: in diretta cronaca e risultato) © Inter-News. (Inter-news.it)

Infortunio Carlos Augusto, il nerazzurro dà forfait per Inter Juve? Le sue condizioni dopo essere uscito in Champions League - Arrivano notizie negative per Inzaghi, costretto a rinunciare anche a Carlos Augusto, che si è fermato per un problema fisico e ha chiesto il cambio durante il match di Champions League dell’Inter. (juventusnews24.com)

Young Boys-Inter, De Vrij: “Una cosa era evidente”, poi sul match contro la Juve - Al termine del match contro lo Young Boys, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Stefan De Vrij, difensore centrale nerazzurro che ha giocato dal primo minuto al posto dell’infortunato Francesco ... (spaziointer.it)

Haaland segna un gol pazzesco in Champions League: il colpo di tacco in acrobazia è magico - Haaland segna una doppietta nel 5-0 allo Sparta Praga e si regala un gol di enorme bellezza: il gesto tecnico ha incantato anche Guardiola che si coccola ... (fanpage.it)