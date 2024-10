Catania: rubano 7 mila euro e gioielli preziosi a due donne anziane, malviventi in manette (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Migliaia di euro in contanti e gioielli: questa la refurtiva sequestrata a Catania. I detentori del bottino, un marocchino e un sudamericano, avevano imbrogliato due donne anziane (una catanese ed una siracusana), facendo leva sui sentimenti delle vittime, inventandosi difficili condizioni familiari alle spalle. I delinquenti, a bordo di un’autovettura a noleggio, nel corso della L'articolo Catania: rubano 7 mila euro e gioielli preziosi a due donne anziane, malviventi in manette proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Catania: rubano 7 mila euro e gioielli preziosi a due donne anziane, malviventi in manette Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Migliaia diin contanti e: questa la refurtiva sequestrata a. I detentori del bottino, un marocchino e un sudamericano, avevano imbrogliato due(una catanese ed una siracusana), facendo leva sui sentimenti delle vittime, inventandosi difficili condizioni familiari alle spalle. I delinquenti, a bordo di un’autovettura a noleggio, nel corso della L'articoloa dueinproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porto di Catania: al via le opere per il Piano regolatore, importo di 6,5 milioni di euro - L'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, in attesa che arrivi il nuovo Piano regolatore del Porto di ... (98zero.com)

Sorpreso a spacciare crack in un parcheggio, arrestato - Il contrasto al fenomeno del traffico di droga ha portato all’arresto di un pusher del posto di 46 anni, sorpreso a spacciare crack. (catanianews.it)

Bronte: controlli dei Carabinieri assieme al NAS durante la sagra del pistacchio, a tutela della salute di cittadini e turisti - L'evento, organizzato lungo il corso Umberto tra piazza Piave e piazza Spedaleri, ha visto la presenza di numerosi stand gastronomici, oltre ai ristoranti, gelaterie e bar già attivi nella zona, attir ... (lamilano.it)