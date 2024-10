Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Milan: le probabili formazioni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Se per i felsinei vincere significherebbe tornare in lotta per l’Europa, per i rossoneri sarebbe importante per rimanere aggrappato alle prime posizioni.vssi giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Dall’AraVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Messa alle spalle la seconda sconfitta consecutiva in Champions League, i rossoblù devono ora rituffarsi nel campionato dove si ritrovano in dodicesima posizione con 9 punti in otto giornate. La squadra di Italiano ha ottenuto soltanto una vittoria, sei pareggi ed una sconfitta. Dopo aver conquistato i primi tre punti in Champions League, i rossoneri devono rimettere la testa al campionato dove devono vincere per consolidare il quarto posto e restare a contatto con le concorrenti che li precedono.