Biccy.it - Bianca Berlinguer: “Se fossi rimasta in Rai non sarei più in onda”, intanto in Rai arriva il programma di Beatrice Venezi

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Striscia la Notizia ha beccato un fuoridiregistrato durante È Sempre CartaDi Domenica in cui parla della Rai e di TeleMeloni. “Io serimasti lì in Rai, ndr nonpiù in. Sono sicura, garantito! Perché non avrei accettato le regole e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi Guarda, non c’era proprio alternativa. Mi hanno detto che c’erano delle regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, vogliono controllare i testi. Che poi, che vuoi controllare? Quando fai un talk, che vuoi controllare? Avrebbero boicottato gli ospiti”. Secondo, infatti, il suo futuro su Rai3 sarebbe stato impossibile con questo governo. Governo che, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, avrebbe intenzione di affidare aunproprio sulla terza rete.