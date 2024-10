Best in Travel 2025, Genova regina tra mete top di Lonely Planet (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per Fabrizio De Andrè Genova era "come la madre. È dove ho imparato a vivere". Per Giorgio Caproni era città dell'anima "Brezza e luce in salita". Petrarca la definisce "città regale addossata ad una collina alpestre/superba per uomini e per mura,/ il cui solo aspetto la indica Signora del Mare". E ora anche gli esperti della Lonely Planet ne riconoscono l'indiscutibile fascino, incoronandola come unica meta italiana tra quelle del tradizionale Best in Travel 2025 che elenca 30 destinazioni spettacolari tra paesi, città e regioni, pronti a ispirare i viaggi dell'anno che verrà. Quotidiano.net - Best in Travel 2025, Genova regina tra mete top di Lonely Planet Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per Fabrizio De Andrèera "come la madre. È dove ho imparato a vivere". Per Giorgio Caproni era città dell'anima "Brezza e luce in salita". Petrarca la definisce "città regale addossata ad una collina alpestre/superba per uomini e per mura,/ il cui solo aspetto la indica Signora del Mare". E ora anche gli esperti dellane riconoscono l'indiscutibile fascino, incoronandola come unica meta italiana tra quelle del tradizionaleinche elenca 30 destinazioni spettacolari tra paesi, città e regioni, pronti a ispirare i viaggi dell'anno che verrà.

