Beautiful, anticipazioni settimanali dal 26 ottobre al 1° novembre 2024: la trasferta a Roma preoccupa Liam (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quali nuovi colpi di scena ci riserva Beautiful? Nelle puntate in onda dal 26 ottobre al 1° novembre la soap americana promette nuove vicende cariche di suspence. Vediamo insieme cosa accadrà. Al centro dei riflettori ci saranno i preparativi per l’imminente trasferta a Roma, ma anche le angosce di Liam che rimarrà a Los Angeles a rimuginare sulla vicinanza pericolosa tra Hope e Thomas. Beautiful, trame al 1° novembre: Hope pronta a partire, Liam preoccupato Proseguono i preparativi per la trasferta italiana dei Forrester. Mentre Hope non potrà fare a meno di cedere alle sue fantasie su Thomas, Liam sarà profondamente teso all’idea che sua moglie e il Forrester junior trascorrano diversi giorni così vicini. Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 26 ottobre al 1° novembre 2024: la trasferta a Roma preoccupa Liam Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quali nuovi colpi di scena ci riserva? Nelle puntate in onda dal 26al 1°la soap americana promette nuove vicende cariche di suspence. Vediamo insieme cosa accadrà. Al centro dei riflettori ci saranno i preparativi per l’imminente, ma anche le angosce diche rimarrà a Los Angeles a rimuginare sulla vicinanza pericolosa tra Hope e Thomas., trame al 1°: Hope pronta a partire,to Proseguono i preparativi per laitaliana dei Forrester. Mentre Hope non potrà fare a meno di cedere alle sue fantasie su Thomas,sarà profondamente teso all’idea che sua moglie e il Forrester junior trascorrano diversi giorni così vicini.

