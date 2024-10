Automobili d’epoca. L’azienda Cavallino Inc ruba il cuore a Ferrari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Enzo Mattioli Ferrari investe in Cavallino Inc, azienda acquisita dall’impresa organizzatrice di eventi Canossa Events (Quattro Castella) nel 2020. "Una scelta significativa che rafforza lo storico progetto fondato nel 1978 e incentrato sul’eredità Ferrari". Ad annunciarlo è Enzo Mattioli Ferrari, discendente diretto Enzo Ferrari e nipote di Piero, ad di Ferrari Family Investments e fiduciario del Piero Ferrari Trust. Imprenditore impegnato nella valorizzazione del patrimonio italiano e nella promozione del Made in Italy, Ferrari è un appassionato e soprattutto un esperto del settore Automobilistico d’epoca. Attraverso la Ferrari Family Investments ha deciso di investire in Cavallino Inc., la società americana che dal 1978 pubblica la rivista bimestrale Cavallino e dal 1992 organizza il celebre Concorso d’Eleganza Palm Beach Cavallino Classic. Ilrestodelcarlino.it - Automobili d’epoca. L’azienda Cavallino Inc ruba il cuore a Ferrari Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Enzo Mattioliinveste inInc, azienda acquisita dall’impresa organizzatrice di eventi Canossa Events (Quattro Castella) nel 2020. "Una scelta significativa che rafforza lo storico progetto fondato nel 1978 e incentrato sul’eredità". Ad annunciarlo è Enzo Mattioli, discendente diretto Enzoe nipote di Piero, ad diFamily Investments e fiduciario del PieroTrust. Imprenditore impegnato nella valorizzazione del patrimonio italiano e nella promozione del Made in Italy,è un appassionato e soprattutto un esperto del settorestico. Attraverso laFamily Investments ha deciso di investire inInc., la società americana che dal 1978 pubblica la rivista bimestralee dal 1992 organizza il celebre Concorso d’Eleganza Palm BeachClassic.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto - Enzo Mattioli Ferrari investe in Cavallino Inc. - Avere Enzo, custode di un’eredità così prestigiosa, con noi in un ruolo attivo è un onore e ci rende orgogliosi del lavoro svolto in questi anni”. Imprenditore con un forte impegno nella valorizzazione del patrimonio italiano e nella promozione del Made in Italy, Enzo Mattioli Ferrari è un autentico appassionato e, soprattutto, un esperto del settore automobilistico d’epoca. (Lapresse.it)

Eredità storica - Enzo Mattioli Ferrari nuovo presidente d Cavallino Inc - Enzo Mattioli Ferrari, nipote di Piero Ferrari, ha deciso di investire in Cavallino Inc. la società americana che dal 1978 pubblica la rivista bimestrale Cavallino e dal 1992 organizza il celebre Concorso d'Eleganza Palm Beach Cavallino Classic. Si tratta del più grande evento al mondo dedicato... (Modenatoday.it)

Enzo Mattioli Ferrari investe in Cavallino Inc. : un passo significativo per l’eredità Ferrari - Investimento strategico della famiglia Ferrari La Ferrari Family Investments, guidata da Enzo Mattioli Ferrari, ha deciso di intraprendere questa iniziativa per mantenere viva l’eredità di Enzo Ferrari. La presidenza di Mattioli non solo rappresenta un onore, ma anche una responsabilità nel mantenere viva l’eredità Ferrari e nel promuovere la cultura dell’automobile. (Gaeta.it)