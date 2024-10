Ilrestodelcarlino.it - Area ex Forlani, la rinascita. Parcheggi e nuovi uffici per 400 dipendenti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quattrocentopubblici del Comune di Rimini preparano il trasloco. Non avverrà in tempi brevi, ma è ormai chiaro come il Comune voglia spostare glidi via Rosaspina e quelli di via Perticara, tanto per cominciare, nel nuovo edificio che sarà realizzato nell’exin via Dario Campana. È qui che l’amministrazione ha acquistato all’asta il vecchio complesso (ancora con copertura in eternit) diventato negli anni rifugio per sbandati e senzatetto. A Palazzo Garampi hanno atteso che la base d’asta fissata dal tribunale scendesse dai 3,5 milioni di euro previsti inizialmente per l’– ampia poco meno di 15mila metri- in via Dario Campana, a due passi dal centro. Una posizione che in municipio hanno ritenuto strategica, attendendo le prime due aste andate deserte prima di presentare un’offerta nella terza per un valore di 1,53 milioni di euro.