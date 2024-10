Ilgiorno.it - Apre le porte l’ambulatorio temporaneo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da oggi via all’attività delmedico. Il progetto, frutto di una collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’asst Rhodense, prevede l’avvio dell’attività di un Amt - ambulatorio medico- nei locali dell’ex Informagiovani, in via Vittorio Veneto 8, tutti i mercoledì dalle ore 14 alle 20. Il servizio, fruibile esclusivamente su prenotazione, nasce con l’obiettivo di ridurre i disagi derivanti dalla carenza di medici di medicina generale fornendo una risposta concreta a tutti i cittadini sprovvisti di medico curante. Nell’ ambulatorio sarà possibile effettuare visite mediche con un carattere di precedenza ai pazienti ultra 65enni, alle persone fragili e a coloro che hanno difficoltà a deambulare.