"The Family" ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 23 Ottobre Serap inizia a sentirsi sempre più sopraffatta da momenti di sconforto. I ricordi dolorosi del passato tornano a tormentarla, rendendo difficile mantenere la calma?. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un'anima tormentata e un carattere complesso.

The Family - Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024 : Devin E Aslan Indagano Sull’Omicidio Di Ergun! - The Family, anticipazioni puntate dal 28 ottobre al 1 novembre 2024: Ergun perde la vita in un incidente stradale che sembra essere, in realtà, un omicidio. Aslan e Devin combattono per scoprire la verità! The Family prosegue e, nel corso della ... (Uominiedonnenews.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 22 Ottobre - “The family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family ... (Zon.it)

The Family 2 - anticipazioni trame dal 21 al 25 ottobre : il terribile segreto che scuote due famiglie - Nelle anticipazioni della settimana di The Family 2, si scopre che Aslan e Devin avevano tratto le loro conclusioni sulla morte di Ergun troppo presto: le trame dal 21 al 25 ottobre. Quella di The Family 2, disponibile in streaming su Mediaset ... (Movieplayer.it)