Ancora furto nella pasticceria di Blanco: verso un mese di crisi per il locale di Brescia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo colpo di scena ha interessato la pasticceria di proprietà del noto cantante Blanco, situata in viale Italia a Brescia. Dopo un primo furto avvenuto alla fine di settembre, il locale ha subito un altro attacco vandalico, il che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei beni da parte dei proprietari. L'artista, noto per la sua presenza sui social network, ha condiviso la sua incredulità riguardo alla situazione, ma non sono mancate anche le provocazioni da parte di chi ha visto nel suo commento una forma di leggerezza sull'argomento. La pasticceria di Blanco: un punto di riferimento per la comunità Bresciana La pasticceria di Blanco non è solo un luogo di vendita di dolci, ma è diventata un simbolo di innovazione e creatività culinaria a Brescia.

