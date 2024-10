Al centro Dillo! per un aiuto tra genitori (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "In questo progetto si vive quel meccanismo quasi magico ma naturale dei gruppi di auto mutuo aiuto: un attimo prima sei lì a chiedere aiuto e subito dopo sei tu a darne". Ne è convinta la pedagogista Francesca Ferrelasco (nella foto) che guida gli incontri di "Dillo!", il progetto sociale a cura di Auser AttivaMente con il patrocinio del Comune. Nello Spazio Memo, appartamento confiscato alla criminalità, si tengono gli incontri di auto mutuo aiuto per giovani e adulti. "Chi vive situazioni di disagio – spiega Martina Villa, assessora alle Politiche sociali – spesso si sente isolato e sopraffatto dalle difficoltà, temendo il giudizio degli altri, tanto da non riuscire a parlarne. Con il progetto Dillo!, desideriamo aprire uno spazio di reale ascolto e scambio, di condivisione delle nostre paure, scoprendo che sono anche di altri. Ilgiorno.it - Al centro Dillo! per un aiuto tra genitori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "In questo progetto si vive quel meccanismo quasi magico ma naturale dei gruppi di auto mutuo: un attimo prima sei lì a chiederee subito dopo sei tu a darne". Ne è convinta la pedagogista Francesca Ferrelasco (nella foto) che guida gli incontri di "!", il progetto sociale a cura di Auser AttivaMente con il patrocinio del Comune. Nello Spazio Memo, appartamento confiscato alla criminalità, si tengono gli incontri di auto mutuoper giovani e adulti. "Chi vive situazioni di disagio – spiega Martina Villa, assessora alle Politiche sociali – spesso si sente isolato e sopraffatto dalle difficoltà, temendo il giudizio degli altri, tanto da non riuscire a parlarne. Con il progetto!, desideriamo aprire uno spazio di reale ascolto e scambio, di condivisione delle nostre paure, scoprendo che sono anche di altri.

