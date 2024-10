A che ora Cobolli-de Minaur, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Flavio Cobolli affronterà Alex de Minaur agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre, sarà il terzo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 13.30 (in precedenza si disputeranno Darderi-Draper e Dimitrov-Machac). Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver regolato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina all’esordio sul cemento della capitale austriaca. Il laziale, numero 30 del mondo, incrocerà il quotato australiano, numero 10 del ranking ATP. Il 22enne è in svantaggio per 1-0 nei precedenti disputati sul circuito maggiore (1-0) contro il 25enne oceanico: a inizio stagione si impose al terzo turno degli Australian Open in tre set. L’azzurro cercherà di sovvertire il pronostico della vigilia e di avere la meglio contro un avversario reduce dall’affermazione contro il tedesco Jan-Lennard Struff al primo turno. Oasport.it - A che ora Cobolli-de Minaur, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Flavioaffronterà Alex deagli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre, sarà il terzo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 13.30 (in precedenza si disputeranno Darderi-Draper e Dimitrov-Machac). Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver regolato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina all’esordio sul cemento della capitale austriaca. Il laziale, numero 30 del mondo, incrocerà il quotato australiano, numero 10 del ranking ATP. Il 22enne è in svantaggio per 1-0 nei precedenti disputati sul circuito maggiore (1-0) contro il 25enne oceanico: a inizio stagione si impose al terzo turno degli Australian Open in tre set. L’azzurro cercherà di sovvertire il pronostico della vigilia e di avere la meglio contro un avversario reduce dall’affermazione contro il tedesco Jan-Lennard Struff al primo turno.

