1944-2024, Cerno: è Il Tempo di battersi per la libertà (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Tempo degli auguri. Gli auguri di buon compleanno al vostro giornale. Ottant'anni fa sotto questa testata cominciava un grande racconto. La storia di un'Italia che cambiava. La storia di una libertà ritrovata. La storia di una città che ricominciava. Ferita dalla guerra, Roma si risvegliava libera e voltava pagina, una delle pagine più oscure della sua millenaria storia di Capitale del mondo. Le truppe americane del generale Mark Wayne Clark avevano superato le ultime, disperate linee dell'esercito nazista tedesco restituendo il Tempo del futuro alla Città eterna sospesa nella guerra, divisa, sfilacciata, stanca, spaventata e incredula dopo i bombardamenti di San Lorenzo. Così la prima pagina che vedete riprodotta qui sopra celebrava quel momento di storia. E il Tempo era uno dei figli di quel clima irripetibile.

Ottant'anni in prima linea : la storia di libertà de Il Tempo in uno speciale di 64 pagine - Ottant'anni che hanno cambiato l'Italia. Dalla liberazione di Roma al miracolo economico. Dalla firma del Patto Atlantico alla nascita della Comunità europea, alla rivoluzione di Mani Pulite che ha visto tramontare la Prima Repubblica. La conquista ... (Iltempo.it)

