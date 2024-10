Spazionapoli.it - Zola è sicuro: “Kvara da Premier, con Conte lotti per lo Scudetto” e svela un retroscena su Lobotka

(Di martedì 22 ottobre 2024) Gianfrancoha parlato del Napoli capolista in Serie A concentrandosi sutskhelia, Antoniondo unsuGianfrancosa come si vince, sia da giocatore, che come vice allenatore. Il suo passato è legato inesorabilmente al Napoli per lo stricovinto nel 1990 e quell’Europa League alzata col Chelsea nel 2019 come vice del grande ex Maurizio Sarri. Una carriera storica in Inghilterra, proprio con i Blues, che gli ha permesso di diventare una leggenda a Londra. Oggiè il vice presidente della Lega Pro, ma ha uno sguardo vivissimo sulle vicende di casa Napoli e sa perfettamente come sta lavorando Antonio. Segue il nostro campionato, così come quello inglese, ed hazza del livello che è tornato a raggiungere il club partenopeo.