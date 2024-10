Wnba, le New York Liberty vincono il loro primo titolo: sconfitte le Minnesota Lynx (Di martedì 22 ottobre 2024) Le New York Liberty vincono il titolo Wnba. Le ragazze di Sandy Brondello in gara cinque hanno sconfitto le Minnesota Lynx 67-62 ai tempi supplementari. Jonquel Jones – mvp delle Finals – ha trascinato con 17 punti la franchigia della Grande Mela che in passato aveva raggiunto la finale ben cinque volte, perdendo sempre, inclusa la scorsa stagione. La vittoria ha dato alla città di New York il suo primo titolo di basket dal 1973, quando i Knicks hanno vinto il campionato Nba. Il match, così come l’intera serie, è stato combattuto. Non sono mancate le polemiche per la penetrazione di Breanna Stewart che ha trovato il fallo di Alanna Smith. Un fischio controverso che ha scatenato numerose critiche anche sui social. Lapresse.it - Wnba, le New York Liberty vincono il loro primo titolo: sconfitte le Minnesota Lynx Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Newil. Le ragazze di Sandy Brondello in gara cinque hanno sconfitto le67-62 ai tempi supplementari. Jonquel Jones – mvp delle Finals – ha trascinato con 17 punti la franchigia della Grande Mela che in passato aveva raggiunto la finale ben cinque volte, perdendo sempre, inclusa la scorsa stagione. La vittoria ha dato alla città di Newil suodi basket dal 1973, quando i Knicks hanno vinto il campionato Nba. Il match, così come l’intera serie, è stato combattuto. Non sono mancate le polemiche per la penetrazione di Breanna Stewart che ha trovato il fallo di Alanna Smith. Un fischio controverso che ha scatenato numerose critiche anche sui social.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WNBA 2024 : New York Liberty piega all’overtime le Minnesota Lynx in gara-5 e si aggiudica il primo titolo della sua storia - I liberi di McBride da una parte e Stewart dall’altra fissano il punteggio sul 67-62 con cui può esultare New York Liberty per il primo successo nella loro storia in WNBA! . 17 punti di Jonquel Jones eletta MVP, con la doppia doppia di Breanna Stewart (13 punti e 15 rimbalzi) e 13 punti di Nyara Sabally – alle Lynx non bastano i 22 punti di Napheesa Collier ed i 21 di Kayla McBride per ... (Oasport.it)

WNBA 2024 - le Minnesota Lynx forzano gara-5 contro le New York Liberty. Bene Zandalasini - Ora è battaglia vera: a ogni tentativo di allungo (due volte +5) delle Lynx, le Liberty riescono a tornare sotto, fino al gioco da tre punti dell’80-80 di Jones. . E riuscirci, alle spalle di un quintetto base che risponde ai nomi di Carleton, Collier, Smith, McBride e Williams, è tanto. Chiarissimo il segnale di fiducia lanciato da Cheryl Reeve, che le ha concesso sempre più minuti con l’andare ... (Oasport.it)

WNBA 2024 : le Minnesota Lynx forzano gara-5 contro le New York Liberty. Bene Zandalasini - Al ritorno in campo le padrone di casa cercano a loro volta di scappare, ma anche in questo caso più del 55-50 con un 2/2 di Hiedeman non c’è, anche perché la coppia Jones-Fiebich lancia un parziale di 0-11 chiuso da Stewart. Rispetto a gara-3, andata in maniera decisamente altalenante, qui si comincia con un equilibrio decisamente maggiore, che non si sblocca praticamente lungo tutto il primo ... (Oasport.it)