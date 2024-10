Vicenza, il fumo del barbecue è troppo fastidioso: la lite tra due famiglie in un processo che dura da 20 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Il contenzioso è stato aperto nel 2004 per un caminetto considerato troppo vicino al confine tre le due case ed è arrivato fino in Cassazione, che ora rimanda il caso alla Corte d’Appello di Venezia Repubblica.it - Vicenza, il fumo del barbecue è troppo fastidioso: la lite tra due famiglie in un processo che dura da 20 anni Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il contenzioso è stato aperto nel 2004 per un caminetto consideratovicino al confine tre le due case ed è arrivato fino in Cassazione, che ora rimanda il caso alla Corte d’Appello di Venezia

