Via al cantiere per la primaria a Villastanza (Di martedì 22 ottobre 2024) Al via da ieri la realizzazione della nuova scuola primaria di via Pascoli a Villastanza. Sono iniziate le attività di cantiere nell’area antistante la scuola secondaria di primo grado Rancilio a Villastanza, finalizzate alla realizzazione della nuova scuola primaria di via Pascoli. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio scolastico che si estende su una superficie di 3.900 metri quadrati, con 15 aule (3 sezioni per ciclo) e una capienza massima di 375 alunni. L’intero intervento ha un costo complessivo di 13 milioni di euro, di cui 7,06 milioni sono finanziati con fondi regionali ottenuti tramite il bando "Spazio alla Scuola". Il cronoprogramma prevede l’avvio del cantiere a ottobre 2024, l’inizio dei lavori a novembre 2024 e la conclusione, con collaudo finale, entro novembre 2026. Ch.So. Ilgiorno.it - Via al cantiere per la primaria a Villastanza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Al via da ieri la realizzazione della nuova scuoladi via Pascoli a. Sono iniziate le attività dinell’area antistante la scuola secondaria di primo grado Rancilio a, finalizzate alla realizzazione della nuova scuoladi via Pascoli. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio scolastico che si estende su una superficie di 3.900 metri quadrati, con 15 aule (3 sezioni per ciclo) e una capienza massima di 375 alunni. L’intero intervento ha un costo complessivo di 13 milioni di euro, di cui 7,06 milioni sono finanziati con fondi regionali ottenuti tramite il bando "Spazio alla Scuola". Il cronoprogramma prevede l’avvio dela ottobre 2024, l’inizio dei lavori a novembre 2024 e la conclusione, con collaudo finale, entro novembre 2026. Ch.So.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via al cantiere per la primaria a Villastanza - Iniziati i lavori per la nuova scuola primaria di via Pascoli a Villastanza, con un costo di 13 milioni di euro e una capienza di 375 alunni. Finanziamenti regionali tramite il bando "Spazio alla Scuo ... (ilgiorno.it)

Nuova scuola primaria a Parabiago, partiti i cantieri - Via alla realizzazione della nuova scuola primaria di via Pascoli a Villastanza di Parabiago. Partite le attività di cantiere: previsto un parcheggio in via Borromini (a partire da novembre) Oggi, lun ... (primamilanoovest.it)

Parabiago: si apre il cantiere della nuova scuola primaria di via Pascoli - Il 21 ottobre 2024 inizieranno le attività di cantiere nell’area antistante la scuola secondaria di primo grado Rancilio a Villastanza e finalizzato alla realizzazione della nuova scuola primaria di v ... (ticinonotizie.it)