Vi spiego perché il governo Meloni può durare 5 anni. L'analisi di Galli (Di martedì 22 ottobre 2024) Una politica abile, che sa parlare il linguaggio semplice della gente comune, che potrebbe durare 5 anni a Palazzo Chigi. Così a Formiche.net il prof. Carlo Galli, professore emerito di Storia delle Dottrine Politiche presso l'Università di Bologna e deputato col Pd nella XVII legislatura, che nel tracciare un bilancio sui primi due anni di Giorgia Meloni premier si spinge a osservare che per la destra di governo i pericoli possono venire solo da destra, "certamente non da un'opposizione che non ha la capacità di costruire il fronte largo e non ha una vera sintonia col paese". E azzarda una previsione: se dovesse vincere Donald Trump vi sarebbe un ulteriore motivo per pensare che l'avventura di Meloni possa andare avanti abbastanza tranquillamente.

