Uccide il figlio e lo getta nella spazzatura

In California, una donna di 60 anni, Pamela Ferreyra, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il figlio appena nato e di averne gettato i resti in una busta della spesa ben 30 anni fa. La vicenda risale al dicembre del 1994, quando il neonato fu abbandonato nella zona di Las Lomas, nella contea di Monterey. Il piccolo fu ritrovato senza vita da un uomo che stava raccogliendo lattine di alluminio vicino a dei secchi della spazzatura lungo una strada. I resti del bimbo, inseriti in una busta della spesa, furono scoperti con orrore dall'uomo, e l'autopsia stabilì che il neonato era nato vivo. Nonostante le indagini condotte all'epoca, non furono trovati testimoni o indizi che potessero condurre a un sospetto. Di conseguenza, il caso venne accantonato e rimase irrisolto per decenni.

Jennifer Lawrence è incinta a due anni dalla nascita del primo figlio : sapete chi è il marito dell’attrice? - Ma chi è suo marito? Le indiscrezioni sono state riportate da Vogue; attualmente Jennifer è madre di un bambino di due anni, di nome Cy. L’attrice, oggi 34 anni, sarebbe incinta del secondo bebè. Due anni fa, nel 2022, sono diventati genitori, entrambi per la prima volta. Forse lo amerò quanto il mio gatto?” Chi è il marito? Come abbiamo detto, Jennifer Lawrence è sposata con Cooke Maroney, padre ... (Donnapop.it)

Liam Payne - lo sfogo dell’ex fidanzata Cheryl Cole : “Era anche il padre di nostro figlio di 7 anni - lasciategli quel poco di dignità rimasta” - Mi spezza ulteriormente il cuore l’idea di non poterlo proteggere da questo nel suo futuro”. Le parole della cantante sono una richiesta di umanità e compassione, non solo per se stessa, ma anche per tutti coloro che sono stati toccati dalla vita e dalla morte di Liam Payne. “Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio dolore, vorrei gentilmente ricordare a tutti ... (Ilfattoquotidiano.it)

Denatalità in Umbria - culle sempre più vuote. “Il primo figlio? Dopo i 33 anni” - Infine una curiosità sui nomi: Leonardo è stato quello più scelto nel 2023 dai genitori che lo hanno scelto in 127 casi pari al 5,2 per cento. Perugia, 22 ottobre 2024 – Di questo passo finiremo presto con l’essere una delle pochissime regioni italiane dove il numero medio di figli per donna è inferiore a uno. (Lanazione.it)