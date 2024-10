Tumori, Fabi (Gemelli): “Qualità vita sessuale parte importante in terapia cancro seno” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Finalmente oggi si comincia a parlare di sessualità anche legata alle pazienti con il tumore al seno. E’ un tema importante e molto impattante, rispetto alla Qualità di vita delle donne. Oggi, infatti, spesso le pazienti vengono in coppia, proprio per affrontare insieme al proprio partner le difficoltà e le possibili soluzioni legate alla vita sessuale”. Così Alessandra Fabi, responsabile Uosd di Medicina di precisione in senologia del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, alla presentazione di ‘Distances’, la docuserie basata su storie vere di 6 donne con il tumore al seno, promossa da Novartis Italia, in collaborazione con Salute Donna Onlus, nell’ambito del Festa del Cinema di Roma. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Finalmente oggi si comincia a parlare di sessualità anche legata alle pazienti con il tumore al. E’ un temae molto impattante, rispetto alladidelle donne. Oggi, infatti, spesso le pazienti vengono in coppia, proprio per affrontare insieme al proprio partner le difficoltà e le possibili soluzioni legate alla”. Così Alessandra, responsabile Uosd di Medicina di precisione inlogia del Policlinico Universitario A.Irccs di Roma, alla presentazione di ‘Distances’, la docuserie basata su storie vere di 6 donne con il tumore al, promossa da Novartis Italia, in collaborazione con Salute Donna Onlus, nell’ambito del Festa del Cinema di Roma.

