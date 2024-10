Trincerone Est, al via la realizzazione della parete lungo il fascio binario tronco 1 e 2 (Di martedì 22 ottobre 2024) Proseguono i lavori nel cantiere del Trincerone Est, in particolare del sottopasso che collegherà Via dei Principati con Via Santissimi Martiri. Il cantiere Come mostrano le foto del nostro fotografo Antonio Capuano, è in corso la realizzazione della parete con elementi metallici Salernotoday.it - Trincerone Est, al via la realizzazione della parete lungo il fascio binario tronco 1 e 2 Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Proseguono i lavori nel cantiere delEst, in particolare del sottopasso che collegherà Via dei Principati con Via Santissimi Martiri. Il cantiere Come mostrano le foto del nostro fotografo Antonio Capuano, è in corso lacon elementi metallici

