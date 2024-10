Torino promuove il futuro: al Museo del Cinema apertura del Festival sull’Intelligenza Artificiale (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, Torino ha confermato il suo ruolo di hub per le nuove tecnologie ospitando la cerimonia di apertura della terza edizione del Festival dedicato all’Intelligenza Artificiale e alla Realtà Virtuale . Svoltasi all’interno del suggestivo Museo Nazionale del Cinema, l’evento ha raccolto un ampio pubblico, tra cui alcuni dei principali protagonisti del settore tecnologico e rappresentanti delle istituzioni. Il Festival ha puntato i riflettori sulle sfide e le opportunità che il mondo del big-tech presenta, creando un dialogo aperto e costruttivo tra innovatori e policy makers. Gaeta.it - Torino promuove il futuro: al Museo del Cinema apertura del Festival sull’Intelligenza Artificiale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri,ha confermato il suo ruolo di hub per le nuove tecnologie ospitando la cerimonia didella terza edizione deldedicato all’Intelligenzae alla Realtà Virtuale . Svoltasi all’interno del suggestivoNazionale del, l’evento ha raccolto un ampio pubblico, tra cui alcuni dei principali protagonisti del settore tecnologico e rappresentanti delle istituzioni. Ilha puntato i riflettori sulle sfide e le opportunità che il mondo del big-tech presenta, creando un dialogo aperto e costruttivo tra innovatori e policy makers.

