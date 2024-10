Tom Holland in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan (Di martedì 22 ottobre 2024) Tom Holland sarebbe in trattative per unirsi al prossimo film di Christopher Nolan: cosa ne sarà di Spider-Man 4? Comingsoon.it - Tom Holland in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tomsarebbe inper unirsi aldi: cosa ne sarà di Spider-Man 4?

Tom Holland in trattative per recitare nel prossimo film di Christopher Nolan? - Mentre questa sarà la terza volta che Damon e Nolan lavorano insieme, sarà la prima volta che Holland e il regista premio Oscar Oppenheimer faranno squadra. L’attore, meglio conosciuto per aver interpretato Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe, sarà impegnato con “Spider-Man 4” e potenzialmente con il prossimo sequel di “Avengers” nel prossimo anno, come notato per primo dall’Hollywood ... (Metropolitanmagazine.it)

Tom Holland in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan - Come per tutti i suoi prossimi film, i protagonisti di alto livello sono sempre in corsa per l’opportunità di unirsi a un film di Nolan e sembra che Holland sia in cima alla lista dei desideri del regista da molto tempo. Il film uscirà in Imax il 17 luglio 2026. Tom Holland sulla lista dei desideri di Christopher Nolan Come per qualsiasi progetto di Nolan, i dettagli della trama sono tenuti ... (Cinefilos.it)