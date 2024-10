Temptation Island, Luca Bad confessa la verità sul riavvicinamento con Gaia Vimercati: “Ci siamo sentiti più volte, e poi…” (Di martedì 22 ottobre 2024) Luca Bad, protagonista dell’undicesima edizione di Temptation Island, è tornato a parlare dell’ex fidanzata Gaia Vimercati. I due decisero di partecipare al docu-reality delle tentazioni a seguito della scoperta, da parte di Gaia, dei tradimenti del fidanzato, al quale era legata da un anno e otto mesi. La 24enne, nel corso dell’esperienza televisiva, apprese di numerose altre liaison di Luca, che palesò la sua difficoltà a rimanere fedele alla fidanzata. Dal canto suo la ragazza si avvicinò al single Jakub Bakkour scatenando così la reazione di Luca, che chiese il falò di confronto anticipato. Sebbene l’uomo ammise di essere innamorato di Gaia, quest’ultima scelse di lasciare la trasmissione da sola, con l’obiettivo di proseguire al di fuori il suo percorso verso una maggiore consapevolezza di sé. Isaechia.it - Temptation Island, Luca Bad confessa la verità sul riavvicinamento con Gaia Vimercati: “Ci siamo sentiti più volte, e poi…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Bad, protagonista dell’undicesima edizione di, è tornato a parlare dell’ex fidanzata. I due decisero di partecipare al docu-reality delle tentazioni a seguito della scoperta, da parte di, dei tradimenti del fidanzato, al quale era legata da un anno e otto mesi. La 24enne, nel corso dell’esperienza televisiva, apprese di numerose altre liaison di, che palesò la sua difficoltà a rimanere fedele alla fidanzata. Dal canto suo la ragazza si avvicinò al single Jakub Bakkour scatenando così la reazione di, che chiese il falò di confronto anticipato. Sebbene l’uomo ammise di essere innamorato di, quest’ultima scelse di lasciare la trasmissione da sola, con l’obiettivo di proseguire al di fuori il suo percorso verso una maggiore consapevolezza di sé.

