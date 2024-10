Successo per la prima edizione di Vinitaly.Usa a Chicago (Di martedì 22 ottobre 2024) Più di 1.500 operatori professionali - buyer, importatori, distributori, canale horeca - in due giorni hanno incontrato la proposta di 1.650 etichette di oltre 230 cantine e 7 regioni - Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Umbria, Veneto - e preso parte a 30 eventi tra masterclass, degustazioni e incontri di approfondimento del mercato. Sono i numeri della prima edizione di Vinitaly. USA, organizzata da Veronafiere e Fiere Italiane in collaborazione con ITA-Italian Trade Agency, che ha chiuso ieri sera al Navy Pier di Chicago, dedicata esclusivamente all'incontro tra domanda internazionale e offerta di prodotti italiani che rappresentano un terzo delle importazioni complessive di vino degli USA (1,5 miliardi di dollari su 4,5 totali). Quotidiano.net - Successo per la prima edizione di Vinitaly.Usa a Chicago Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Più di 1.500 operatori professionali - buyer, importatori, distributori, canale horeca - in due giorni hanno incontrato la proposta di 1.650 etichette di oltre 230 cantine e 7 regioni - Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Umbria, Veneto - e preso parte a 30 eventi tra masterclass, degustazioni e incontri di approfondimento del mercato. Sono i numeri delladi. USA, organizzata da Veronafiere e Fiere Italiane in collaborazione con ITA-Italian Trade Agency, che ha chiuso ieri sera al Navy Pier di, dedicata esclusivamente all'incontro tra domanda internazionale e offerta di prodotti italiani che rappresentano un terzo delle importazioni complessive di vino degli USA (1,5 miliardi di dollari su 4,5 totali).

