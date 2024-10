Studentessa minorenne rivela gli abusi sessuali in un tema di italiano: due indagati (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli abusi subiti durante uno stage di un mese per la scuola li aveva rivelati solo in un tema: "Hanno trovato delle scuse per toccarmi", aveva scritto. La sua professoressa di italiano, dopo avere corretto il compito, ne aveva parlato con lei e poi con il dirigente scolastico, il quale aveva Ravennatoday.it - Studentessa minorenne rivela gli abusi sessuali in un tema di italiano: due indagati Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Glisubiti durante uno stage di un mese per la scuola li avevati solo in un: "Hanno trovato delle scuse per toccarmi", aveva scritto. La sua professoressa di, dopo avere corretto il compito, ne aveva parlato con lei e poi con il dirigente scolastico, il quale aveva

