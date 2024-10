Strasburgo, destre e Ppe: «No alla discussione sul protocollo Italia-Albania» (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è riuscito il tentativo di discutere la sentenza del tribunale di Roma sull’accordo Italia-Albania a Strasburgo, dove si tiene la sessione plenaria del Parlamento europeo. La domanda di inserimento Strasburgo, destre e Ppe: «No alla discussione sul protocollo Italia-Albania» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Strasburgo, destre e Ppe: «No alla discussione sul protocollo Italia-Albania» Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è riuscito il tentativo di discutere la sentenza del tribunale di Roma sull’accordo, dove si tiene la sessione plenaria del Parlamento europeo. La domanda di inserimentoe Ppe: «Nosul» il manifesto.

