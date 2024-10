Stalker sotto casa del sindaco, allertati i carabinieri (Di martedì 22 ottobre 2024) TRIESTE - Una persona molesta si è presentata più volte sotto casa del sindaco Roberto Dipiazza, lanciando invettive. Violenza solo verbale, stando a quanto appreso, ma reiterata nel tempo e a cui sono seguite diverse segnalazioni ai carabinieri. Il sindaco conferma l’episodio ma minimizza e non Triesteprima.it - Stalker sotto casa del sindaco, allertati i carabinieri Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024) TRIESTE - Una persona molesta si è presentata più voltedelRoberto Dipiazza, lanciando invettive. Violenza solo verbale, stando a quanto appreso, ma reiterata nel tempo e a cui sono seguite diverse segnalazioni ai. Ilconferma l’episodio ma minimizza e non

Cesare Casadei - giovane talento italiano - sotto i riflettori : tra Premier League e nuovi interessamenti di mercato - . it. Tuttavia, il centrocampista classe 2003 sta trovando poco spazio nella squadra londinese, nonostante abbia ritrovato Enzo Maresca, suo allenatore nella scorsa stagione al Leicester. Considerato uno dei talenti del calcio italiano, Cesare Casadei prosegue la sua carriera in Premier League con il Chelsea. (Dailynews24.it)

Empoli - Fazzini : “Mancata cattiveria sotto porta - si va a casa con dispiacere e rammarico” - Conclusioni In sintesi, le parole di Fazzini mostrano una combinazione di delusione per la sconfitta e ottimismo per il futuro. Al termine della partita persa 1-0 contro il Napoli, l’attaccante dell’Empoli, Jacopo Fazzini, ha dichiarato in conferenza stampa che è mancata cattiveria sotto porta, nonostante la squadra abbia disputato una buona gara. (Terzotemponapoli.com)

Fazzini : “Mancata cattiveria sotto porta - si va a casa con dispiacere e rammarico” - La voglia di lottare per la maglia e il desiderio di non perdere o subire gol sono indicatori di una mentalità combattiva, che può essere un punto di forza. Miglioramento continuo Infine, Fazzini parla dell’importanza di migliorare di settimana in settimana. Questo è un problema che, se non affrontato, potrebbe costituire un limite per le prestazioni future della squadra. (Terzotemponapoli.com)