Stadio Milan via libera al nuovo San Siro | ma resta viva l’ipotesi San Donato

(Di martedì 22 ottobre 2024), superato il vincolo per ila San: i rossoneri però tengonola pista che riguarda SanEnnesimo capitolo della telenovela che vede San, o meglio, ildie Inter come protagonista. Stamattina un atteso incontro che ha visto presenti il Sindaco dio Giuseppe Sala, la dirigenza dei due club coinvolti nonchè Emanuela Carpani (sovrintendente). Ricevuti dal neo ministro della cultura Alessandro Giuli. Presente all’incontro anche il ministro dello sport Andrea Abodi. Il punto principale è stata la nuova ipotesi della costruzione di unoex novo, sempre nella zona storica ormai celebre. Da notare che sembrerebbe finalmente risolto il vincolo sul secondo anello, come riporta Calcio e Finanza per questo motivo è stato possibile presentare la nuova idea.